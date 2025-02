Roma-Monza, c'è Maresca: torna in Serie A dopo sei mesi di stop!

La Lega Serie A ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per la 26esima giornata di campionato, la settima del girone di ritorno. Como-Napoli affidata a Manganiello , mentre il Monday Night Roma-Monza sarà diretto da Fabio Maresca di Napoli , che torna in Serie A dopo essere stato sospeso per gli insulti all'indirizzo di un calciatore dell'Al-Arabi, nel corso di una partita arbitrata nel massimo campionato del Kuwait .

Roma-Monza a Maresca, torna in Serie A dopo gli insulti in Kuwait

Fabio Maresca, dopo essere tornato ad arbitrare in Serie B lo scorso 8 febbraio in occasione di Frosinone-Catanzaro, tornerà a dirigere un match di Serie A, a 6 mesi di distanza dall'ultima volta. Era stato sospeso per dei presunti insulti che il direttore di gara, secondo alcune ricostruzioni, aveva proferito in campo in Kuwait, rivolgendosi a Khaled Al-Mershed, calciatore dell'Al-Arabi poi difeso dal Consiglio d'Amministrazione del club d'appartenenza. Poco dopo l'accaduto, Maresca era stato sostituito anche in Champions League dalla Uefa, dov'era stato designato ad ottobre come quarto ufficiale per la sfida tra Psv Eindhoven e Sporting Lisbona. E ora, chiuderà il 26° turno di Serie A, arbitrando Roma-Monza all'Olimpico, lunedì alle ore 20:45.

Serie A, le designazioni arbitrali della 26a giornata

Ad aprire il weekend di Serie A sarà l'anticipo del "Via del Mare", che vedrà protagoniste il Lecce di Giampaolo e l'Udinese di Runjaic. A dirigere l'incontro sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Parma-Bologna, derby tutto emiliano, ad Abisso, mentre Venezia-Lazio verrà arbitrata da Marchetti. Sozza per Torino-Milan, mentre c'è Manganiello di Pinerolo per Como-Napoli. Cagliari-Juve affidata a Colombo, con Maresca che chiuderà la giornata numero 26 all'Olimpico, in occasione di Roma-Monza.

Ecco tutte le designazioni arbitrali della 26a giornata di Serie A:

LECCE – UDINESE Venerdì 21/02 h.20.45

BONACINA

IMPERIALE – MORO

IV: DOVERI

VAR: GUIDA

AVAR: SERRA

PARMA – BOLOGNA Sabato 22/02 h.15.00

ABISSO

BACCINI – ROSSI C.

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

VENEZIA – LAZIO Sabato 22/02 h.15.00

MARCHETTI

DI IORIO – DI GIOIA

IV: COSSO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MASSA

TORINO – MILAN Sabato 22/02 h.18.00

SOZZA

TOLFO – CIPRESSA

IV: CREZZINI

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI

INTER – GENOA Sabato 22/02 h.20.45

PICCININI

CECCONI – VECCHI

IV: ARENA

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

COMO – NAPOLI h.12.30

MANGANIELLO

PASSERI – BERCIGLI

IV: TREMOLADA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MASSA

H. VERONA – FIORENTINA h. 15.00

DI BELLO

MELI – TRINCHIERI

IV: PERRI

VAR: GHERSINI

AVAR: MAZZOLENI

EMPOLI – ATALANTA h. 18.00

MARIANI

CARBONE – PERETTI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

PRETI – PERROTTI

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: MARINI

ROMA – MONZA Lunedì 24/02 h. 20.45

MARESCA

BINDONI – TEGONI

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GHERSINI