Rocchi manda Maresca con la Roma: i 6 mesi da incubo dell'arbitro tra infortuni, sospensioni e minacce

Cercare di recuperare un arbitro che non vede la A da sei mesi (anche causa infortuni), che quest’anno non ha mai convinto, che ha minacciato un giocatore in Kuwait (sospeso in A e in Uefa) e che soprattutto a Roma viene visto come il toro vede il rosso, non è stata una grande idea di Rocchi designare Maresca (ultimo domicilio conosciuto in A: 17 agosto, pessimo Milan-Torino) per Roma-Monza.