I playoff di Champions League per le squadre italiane sono andati malissimo. Fuori Atalanta, Milan e Juve (Il Bologna out nella prima fase). Resta l’Inter che è già agli ottavi. Un duro colpo per le squadre di Serie A: con l'Inghilterra saldamente in vetta e la Spagna che ha messo la freccia e ha superato l'Italia in seconda posizione nel ranking Uefa, il quinto posto in Serie A che vale la Champions è ormai quasi perso. Vuol dire che nella prossima stagione, molto probabilmente, ci potrebbero essere solo quattro slot per i club italiani nella massima competizione europea. Sarà una dura lotta in campionato per accaparrarsi un posto in Champions League.