Lecce-Udinese 0-1: Lucca decisivo su rigore, ma è rottura con i compagni di squadra

LECCE - La 26ª giornata di Serie A si apre con la vittoria esterna per 1-0 dell'Udinese, che si impone sul Lecce nell'anticipo del venerdì. Nel primo tempo il match inizia nel segno dell'equilibrio, con leggera prevalenza bianconera, poi, al 26', il Lecce ha una fiammata, raccogliendo tre corner consecutivi. In occasione del secondo calcio d'angolo matura l'occasione più ghiotta per i giallorossi, con botta ravvicinata di Pierotti, deviata all'ultimo da Kristensen, che rischia l'autogol. Poi, quattro minuti più tardi, succede l'incredibile: l'arbitro Bonacina, sollecitato dal Var all'on field review, concede un rigore all'Udinese per un colpo in faccia su Lovric, da parte di Jean, che però sembra fortuito. Tra i fischi del pubblico di casa, Lucca si accinge a trasformare il penalty, prendendo il pallone tra le mani e strappandolo a capitan Thauvin, rigorista designato della squadra friulana. A quel punto inizia una plateale discussione tra 5-6 giocatori dell'Udinese, con Lucca che resta irremovibile, i compagni di squadra che provano a convincerlo a cambiare idea e Thauvin che aspetta che gli venga consegnato il pallone. Lucca rimedia anche un'ammonizione per perdita di tempo, ma non desiste, segna il rigore dello 0-1 e, poco dopo, viene sostituito con Iker Bravo per scelta dell'allenatore Runjaic, evidentemente preoccupato dall'accaduto. Non ci sono più sussulti e si va al riposo con l'Udinese in vantaggio.