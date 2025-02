Dove vedere Venezia-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo aver pescato il Viktoria Plzen agli ottavi di Europa League, la Lazio di Marco Baroni fa visita al Venezia di Eusebio Di Francesco in occasione della 26esima giornata di Serie A. Biancocelesti reduci dal pari in extremis con il Napoli e in piena corsa per un piazzamento Champions, mentre i lagunari sono alla disperata ricerca di punti salvezza.