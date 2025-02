Dove vedere Inter-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Luci a San Siro per Inter-Genoa, partita che chiude il sabato di calcio in Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, dopo essere stata accoppiata con il Feyenoord in Champions League, ospita la formazione allenata dall'ex Patrick Vieira, in occasione della 26esima giornata di campionato. Per i nerazzurri, la ghiotta occasione per mettere pressione al Napoli di Antonio Conte e tenere aperta la lotta scudetto.