Venezia-Lazio diretta Serie A: segui la partita di campionato

VENEZIA - Rovella squalificato e Castellanos infortunato, la Lazio scende in campo al Penzo con un undici ritoccato. Baroni può centrare la vittoria e il quarto risultato utile consecutivo per rimanere in piena corsa Champions. A Di Francesco invece si chiede di dare una svolta alla stagione: segui tutto in diretta .

15:08

8' - Avvio deciso del Venezia, Lazio timida

Meglio il Venezia in questo avvio, Lazio un po' timida. Prima discesa offensiva di Tavares.

15:01

1' - Inizia Venezia-Lazio!

Inizia la partita, primo pallone al Venezia. Lazio in maglia bianca. TABELLINO LIVE

14:56

Venezia-Lazio a Marchetti di Ostia

Sarà un arbitro romano oggi a dirigere Venezia-Lazio: fischietto a Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

14:49

Lazio, Baroni: "Fiducia in Noslin, riposo per Provedel"

Baroni a Dazn: "È una partita importantissima, servono umiltà e convinzione, vogliamo dare continuità. Castellanos? Per noi è fondamentale, ma la squadra è pronta a sopperire all'assenza, aspettiamo il suo rientro ma gioca Noslin che ha energia e la mia fiducia, darà un contribuito importante. Mandas? Do spazio a tutti, Provedel è tra i dieci giocatori del campionato che ha più minutaggio, è una rotazione per farlo recuperare mentalmente e fisicamente, lui rimane il portiere titolare".

14:42

Di Francesco: "Oggi il Venezia deve fare risultato"

Il tecnico del Venezia, Di Francesco, a Dazn: "Le partite sono sempre meno, dobbiamo fare risultato. Se non fai gol è difficile vincere, non realizziamo quello che produciamo, ai ragazzi ho parlato di concretezza in tutti le fasi".

14:40

Lazio, Dele-Bashiru: "Contento della fiducia di Baroni"

Dele-Bashiru a Dazn: "Ogni gara è a sé, rimaniamo concentrati seguendo il piano partita del mister, solo così potremo vincere. Ogni posizione a centrocampo per me va bene, conta fare il meglio per la squadra, sono contento se il mister mi dà fiducia".

14:33

Zaccagni al top

Zaccagni è stato coinvolto in almeno un gol in ciascuna delle ultime tre partite di campionato (una rete e tre assist), oggi potrebbe prendere parte ad una marcatura in quattro presenze di fila per la prima volta in Serie A. In aggiunta, nell’anno solare 2025, solo Retegui (8) ha partecipato a più reti del fantasista della Lazio (due marcature e quattro passaggi vincenti) in Serie A (6, al pari di Kolo Muani e Lukaku).

14:21

I numeri di Venezia-Lazio

La Lazio ha vinto le ultime quatto sfide contro il Venezia in campionato, tra le squadre attualmente in Serie A solo contro il Cagliari (cinque) i bianconcelesti hanno una striscia aperta più lunga di successi concecutivi. Le sei vittorie totali del Venezia contro la Lazio in Serie A sono tutte arrivate in partite casalinghe, i lagunari sono infatti rimasti imbattuti in otto delle 11 gare interne contro i biancocelesti nel massimo campionato (6V, 2N), tuttavia hanno perso quella più recente (1-3 il 22 dicembre 2021 al Penzo). Il Venezia ha perso gli ultimi tre match di campionato e solo una volta in questa stagione di Serie A ha registrato quattro sconfitte di fila: lo scorso novembre.

14:12

Venezia, la formazione ufficiale

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Ellertsson, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Perez, Zerbin; Oristanio; Maric. Allenatore: Di Francesco.

14:00

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Baroni.

Stadio Olimpico (Roma)