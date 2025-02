Dove vedere Como-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo i tre pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio, torna in campo il Napoli. Al Sinigaglia contro il Como la squadra di Conte è chiamata a tornare alla vittoria dopo il mancato sorpasso dell'Inter. Successo che farebbe arrivare gli azzurri con due punti di vantaggio rispetto alla squadra di Simone Inzaghi allo scontro diretto per lo scudetto. Impresa non facile dato il buon momento di forma degli uomini di Fabregas, reduci dalla vittoria esterna contro la Fiorentina.