Scocca l'ora di Como-Napoli . Dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa, la squadra di Inzaghi ha sorpassato di un punto gli azzurri in testa alla classifica . L'occasione per il controsorpasso è al Sinigaglia dove la squadra di Conte , reduce da tre pareggi consecutivi, è ospite di quella di Fabregas , alla ricerca di continuità a margine della vittoria ottenuta al Franchi contro la Fiorentina. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

13:06

36' - Il Como guadagna metri

Il Como prova ad alzare il baricentro e conquista un caldio d'angolo al termine di un'azione insistita. Allontana la difesa del Napoli.

13:02

32' - Pressing alto del Napoli, Como in difficoltà

Il Napoli pressa alto per evitare di concedere al Como il tempo per organizzare il suo possesso palla ragionato. Una scelta che sta pagando: tanti i palloni recuperati dagli azzurri.

12:57

27' - Tiro di Valle, blocca a terra Meret

Ancora un errore, in fase di scarico. Valle recupera il pallone e tenta il piazzato: tiro dal limite dell'area di rigore, da posizione defilata, bloccato a terra da Meret.

12:54

24' - Como-Napoli, Buongiorno resta a terra

Nico Paz tenta di impedire il lancio dalla difesa di Buongiorno e centra il suo parastinchi: il difensore azzurro resta a terra. Interviene lo staff medico del Napoli, ma nulla di grave. Si riprende a giocare.

12:52

22' - Tanti errori e continui ribaltamenti di fronte

Tanti errori in fase di possesso e continui ribaltamenti di fronte: Como e Napoli si stanno affrontando a viso aperto. Al 22' il risultato è di 1-1: autogol di Rrahmani al 7', pareggio di Raspadori al 17'.

12:47

17' - Gol di Raspadori, Como-Napoli 1-1

Gol di Raspadori. Palla indietro di Da Cunha, Kempf si incarta, Raspadori gli scippa il pallone s'invola verso l'are adi rigore del Como: a tu per tu con Butez non gli lascia scampo infilandolo con freddezza. Como-Napoli 1-1.

12:43

13' - Reazione del Napoli, punizone di Billing parata da Butez

Reazione del Napoli, che si è riversato con decisione nella metà campo del Como. Prima un cross di Spinazzola deviato in calcio d'angolo, poi tentativo su punizione dal limite dell'area di rigore di Billing: Butez si distende sulla sua destra e prolunga in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner tentativo di testa di Di Lorenzo: fuori. Forcing Napoli alla ricerca del pari.

12:37

7' - Autogol di Rrahmani, Como-Napoli 1-0

Clamoroso autogol di Rrahmani, che tocca all'indietro infilando Meret. Il portiere del Napoli si era defilato per ricevere lo scarico del pallone lontano dello specchio della porta: beffato. Como in vantaggio. LA FOTOSEQUENZA

12:35

5' - Tiro di Raspadori

Tiro di Raspadori dalla distanza, palla alta sulla traversa ma era tutto fermo: Lukaku in fuorigioco.

12:34

4' - Napoli all'attacco

Napoli subito all'attacco. Il Como si difende con ordine e non esista a far scattare la trappola del fuorigioco.

12:31

1' - Partiti, è iniziata Como-Napoli

Partiti, è iniziata Como-Napoli. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa.

12:28

Chi è Billing, all'esordio in maglia Napoli

Como-Napoli coincide con il debutto di Billing con la maglia degli azzurri. LEGGI L'APPROFONDIMENTO SUL CENTROCAMPISTA DI CONTE

12:27

Como e Napoli nel tunnel: tutto pronto per l'ingresso in campo

Como e Napoli sono nel tunnel degli spogliatoi, è tutto pronto per l'ingresso in campo.

12:24

Entusiasmo al Sinigaglia, splendida cornice di pubblico per Como-Napoli

Che entusiasmo al Sinigaglia per Como-Napoli! Spalti gremiti in ogni ordine di posto per la sfida valida per ventiseiesima giornata di Serie A.

12:14

Como e Napoli concludono il riscaldamento

Como e Napoli stanno completando le operazioni di riscldamento. Conto alla rovescia per il calcio d'inizio in programma alle 12:30.

12:06

Fabregas: "Presseremo Lobotka"

Fabregas ai microfoni di DAZN: "In questo momento giochiamo con il falso nove perchè abbiamo tanti giocatori di talento, diamo più liberta a Diao, fare confusioni, fare più scambi con Alex Valle, dare continuità. Ci sono diverse dinamiche che ci piacciono, ma si può cambiare. Su Lobotka ho preparato tanto, quando vedo un palleggiatore di questa qualità mi piace presarlo subito. Lui è fortissimo, è un test molto importante. Il nostro modello di gioco è propositivo. Quando uno scout vuole prendere un giocatore deve essere aggressivo, volere la palla. Giocare contro il Napoli o con l'ultima in classifica non cambia nulla per quanto riguarda la nostra mentalità"

12:01

Como-Napoli, Caqueret: "Abbiamo buone possibilità di vincere"

Caqueret ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La Serie A è un campionato molto diverso dalla Ligue1, è molto difficile, con l'elemento tattico prevalente. Il Como è un top team, sono felice di essere qui. Il centrocampo del Napoli è top, ma anche noi, soprattutto in attacco, siamo messi bene. Abbiamo buone possibilità di vincere la partita".

11:59

Conte: "Billing? Ha raggiunto una buonissima condizione fisica"

Anche Conte ha parlato a DAZN nel pre-partita: "Billing è una scelta fatta per cercare di ampliare la possiibilità di intervenire su giocatori che fino a ora non hanno giocato. Ha raggiunto una buonissima condizione fisica, è entrato nel discorso tattico. C'è anche il fattore Anguissa, che è in diffida, ma è relativo. Vogliamo valorizzare tutti i calciatori. Veniamo qui per fare una grande partita e cercare di ottenere il massimo. Raspadori e Lukaku? Un allenatore deve affrontare le situazioni che ci sono periodicamente. La nostra è una formazione offensiva, con due esterni d'attacco".

11:55

Meret: "Dobbiamo pensare solo a noi stessi"

A pochi minuti dal fischio d'inizio ha parlato Alex Meret ai microfoni di DAZN. "Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Concentrarci sulla partita di oggi per riconquistare la vetta. Siamo contentissimi di essere là in alto, abbiamo delle concorrenti che ci stanno mettendo pressione, dobbiamo stare più tranquilli possibile".

11:45

Esordio assoluto per Billing

Per Billing si tratta dell'esordio assoluto con la maglia del Napoli. L'ultima presenza per il centrocampista risale al 4 gennaio, quando ancora vestiva la maglia del Bournemouth.

11:35

Como-Napoli, arbtira Manganiello

Sarà Manganiello di Pinerolo il direttore di gara. La squadra arbitrale sarà completata da Passeri e Bercigli (guardalinee), Tremolada il quarto uomo. Al var Pezzuto, coadiuvato da Massa.

11:35

La formazione ufficiale del Como

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Da Cunha, Nico Paz, Strefezza; Diao. Allenatore: Fabregas.

11:32

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Billing, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte.

11:30

Sale l'attesa per Como-Napoli

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Como-Napoli. Il fischio d'inizio è previsto alle 12:30.

Stadio Sinigaglia - Como