Dove vedere il recupero Bologna-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Ad oltre quattro mesi di distanza dal rinvio, Bologna e Milan tornano in campo al "Dall'Ara" per il recupero della sfida valida per la nona giornata di Serie A. In palio punti importantissimi per la zona Europa, con un occhio al quarto posto attualmente occupato dalla Juve di Thiago Motta. Rossoneri reduci dal ko di Torino, contro la squadra di Vanoli, mentre gli emiliani vengono dall'inaspettata sconfitta di Parma, dove ha prevalso l'undici del neo arrivato Chivu.