Serie A, gli arbitri della 27a giornata: Doveri per Napoli-Inter, Roma-Como a Pairetto

L'AIA ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per la 27a giornata di Serie A , l'ottava del girone di ritorno. Per il big match Napoli-Inter , come anticipato questa mattina dal Corriere dello Sport - Stadio , è stato designato il Sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1, mentre Milan-Lazio sarà diretta da Manganiello. La Roma ritrova Pairetto , l'arbitro del derby. Il weekend si aprirà venerdì con Fiorentina-Lecce e si chiuderà lunedì con Juventus-Hellas Verona.

Napoli-Inter a Doveri: i precedenti con le due squadre

Riflettori puntati sulla sfida del "Maradona" tra Napoli ed Inter, in campo sabato alle ore 18. Toccherà a Doveri della sezione di Roma 1 gestire la tensione di una partita così importante, che può dire tanto in chiave scudetto. Si tratta delle due squadre con cui si è incrociato più spesso il fischietto originario di Volterra, che vanta una lunga esperienza in Serie A. Ben 39 i precedenti con i partenopei, per un totale di 22 vittorie azzurre, 10 pareggi e 7 sconfitte, mentre ha diretto i nerazzurri in 33 occasioni, per un bilancio interista che recita 14 successi, 10 pari e 9 ko.

Gli arbitri della 27a giornata di Serie A: Roma-Como a Pairetto

Sarà Marinelli ad aprire l'ottavo turno del girone di ritorno, con il confronto del "Franchi" tra Fiorentina e Lecce, in programma venerdì alle ore 20:45. L'Atalanta di Gasperini pesca Collu, mentre la Roma ritroverà Pairetto, l'arbitro a cui fu affidato l'ultimo derby con la Lazio. Biancocelesti ospiti del Milan a San Siro, dove dirigerà l'incontro Manganiello. Lunedì sera, c'è Marchetti per Juve-Verona.

Ecco tutte le designazioni arbitrali della 27a giornata di Serie A:

FIORENTINA – LECCE Venerdì 28/02 h.20.45

MARINELLI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

ATALANTA – VENEZIA Sabato 01/03 h.15.00

COLLU

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: FABBRI

NAPOLI – INTER Sabato 01/03 h.18.00

DOVERI

ALASSIO – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

UDINESE – PARMA Sabato 01/03 h.20.45

MARESCA

PRETI – DI MONTE

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

MONZA – TORINO h.12.30

RAPUANO

CARBONE – MINIUTTI

IV: BONACINA

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

BOLOGNA – CAGLIARI h.15.00

ZUFFERLI

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV: GALIPO’

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

GENOA – EMPOLI h. 15.00

MASSA

MONDIN – LUCIANI

IV: PRONTERA

VAR: SOZZA

AVAR: MARINI

ROMA – COMO h. 18.00

PAIRETTO

BACCINI – IMPERIALE

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: PICCININI

MILAN – LAZIO h. 20.45

MANGANIELLO

PASSERI – COSTANZO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS – H. VERONA Lunedì 03/03 h. 20.45

MARCHETTI

ROSSI C. – RASPOLLINI

IV: RUTELLA

VAR: PEZZUTO

AVAR: FABBRI