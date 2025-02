Bologna-Milan diretta recupero Serie A: segui la partita di oggi

Allo stadio Dall'Ara è la notte di Bologna-Milan, gara valida per il recupero della nona giornata di Serie A. Gli uomini di Italiano e Conceiçao si sfidano nel match riniviato a ottobre a causa del matempo. Rossoblù e rossoneri cercano punti pesanti in chiave Europa. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta.