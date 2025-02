Fiorentina-Lecce: dove vederla in tv, orario e formazioni

Dopo tre sconfitte consecutive, la Fiorentina è chiamata a riscattarsi per tenere il passo delle dirette concorrenti per i piazzamenti europei. Palladino dovrà fare a meno di Kean dopo il trauma cranico rimediato a Verona. In settimana l'allenatore si è sfogato sulle critiche verso lui e la squadra arrivate nonostante i viola non siano mai stati al sesto posto negli ultimi cinque anni a questo punto della stagione. Al Franchi arriva il Lecce, reduce dalla sconfitta discussa contro l'Udinese arrivata per un rigore assegnato erroneamente, come ammesso dall'Aia. A +4 dalla zona retrocessione, i salentini vogliono conquistare punti per festeggiare la salvezza il prima possibile.