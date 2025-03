Dove vedere Napoli-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno di Napoli-Inter. Scontro al vertice in Serie A, in occasione della 27esima giornata di campionato. Antonio Conte sfida Simone Inzaghi, ad una settimana dalla vittoria di misura dei nerazzurri contro il Genoa e dal ko incassato a Como dai partenopei. Riflettori puntati su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, pronti a guidare i rispettivi attacchi al "Maradona". Padroni di casa costretti a convivere con assenze importanti, come quelle di Neres e Anguissa, mentre i campioni d'Italia in carica ritroveranno dal primo minuto Marcus Thuram. Corsa scudetto apertissima, con l'Atalanta sempre a ridosso del tandem di testa.