Dove vedere Atalanta-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario

Il sabato di calcio in Serie A si apre con la sfida tra l'Atalanta di Gasperini e il Venezia di Di Francesco, valida per la 27esima giornata di campionato. Bergamaschi chiamati ad approfittare dello scontro diretto fra Napoli ed Inter, per accorciare ulteriormente il distacco dalla vetta della classifica. I lagunari, dal canto loro, hanno necessariamente bisogno di punti per alimentare le residue speranze salvezza. Al momento, il quartultimo posto è lontano sei lunghezze, con il Parma di Chivu che ha allungato nell'ultimo weekend grazie al successo interno con il Bologna.