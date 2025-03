Udinese, basta il rigore di Thauvin per domare il Parma di Chivu   

Udinese-Parma 1-0: cronaca, tabellino e stitistiche

Udinese, Parma domato con Thauvin

Nel primo tempo l’Udinese conduce la partita. Le migliori occasioni capitano sui piedi di Atta, ma Suzuki è sempre molto attento. Al 35’ l’episodio chiave in contropiede: Thuvain fa tutto da solo, accelera, non segue il taglio di Lucca, quindi si accentra e fa partire un tiro che viene toccato con il braccio da Balogh. Dopo il controllo allo schermo, l’arbitro Maresca assegna la massima punizione. Dagli undici metri il capitano non sbaglia e centra il settimo gol stagione (Suzuki aveva indovinato l’angolo). Il Parma è sua la preda preferita: all’andata, infatti, Thuvain aveva firmato una doppietta. La squadra di Chivu si fa vedere per la prima volta a inizio ripresa con il diagonale di Man, letto da Pedelli. Poi l'Udinese sfiora il raddoppio più volte:Thauvin segna un altro gol splendido ma l'arbitro annulla il 2-0 per fuorigioco. Nel finale gli ospiti si rendono ancora pericolosi, quando Almqvist supera Padelli trovando però la devizione di Solet quasi sulla linea di porta. Negli ultimi minuti l'Udinese regge e il Parma non riesce a sfondare, incamppando in una sconfitta di misura.