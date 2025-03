Napoli-Inter, le pagelle: Buongiorno in fiamme, poche tracce di Thuram

Conte (all.) 7

Senza Neres e Anguissa, indovina tutte le mosse: in partenza con Gilmour, prezioso in fase difensiva e in costruzione, e strada facendo con Billing e la virata al 4-3-3. Napoli superiore nel gioco, nella produzione (19 tiri a 6), nelle occasioni e nel carattere: rimonta. Alla fine? Chance sprecata ma scudetto apertissimo.

Meret 6

Spettatore. Impietrito (e incolpevole) sulla punizione di Dimarco.

Di Lorenzo 6

Pressa alto Mkhitaryan e sostiene l’azione a destra, dialogando con Politano. Nel secondo tempo recita da quarto a destra, come piace a lui, e cresce in fase offensiva. Attento contro Dumfries.

Rrahmani 7

A uomo su Thuram, con una grande chiusura in area nel primo tempo e un bel passante da regista per Jack. Nella ripresa va in controllo.

Buongiorno 7

Sono le sue partite, è in fiamme: martella Lautaro come un’ombra e a fine primo tempo è un muro d’oro su cross di Dimarco in area. Stesso discorso del collega nel secondo tempo.

Politano 6

Soffre Dimarco e quando gli scappa sono dolori: vedi l’azione che porterà alla punizione-gol e la fuga finale del primo tempo. Lavora tanto in fase offensiva, anche al cross.

Ngonge (37’ st) sv