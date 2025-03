Dove vedere Roma-Como in tv? Dazn o Sky, orario

A pochi giorni dalla gara d'andata degli ottavi di Europa League, la Roma di Claudio Ranieri ospita all'Olimpico l'ambizioso Como di Cesc Fabregas, in occasione della sfida valida per la 27esima giornata di Serie A. Sette vittorie e tre pareggi nelle ultime dieci apparizioni in campionato per i giallorossi, che non perdono proprio dalla nefasta trasferta di Como, datata 15 dicembre 2024. I lariani, attualmente a quota 28, vogliono archiviare il discorso salvezza, ma non potranno contare sul proprio allenatore in panchina. Squalificato, infatti, l'ex centrocampista di Arsenal, Chelsea e Barcellona.