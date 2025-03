Quest'anno i Thuram che girano gli stadi della Serie A sono tre, perché oltre all'attaccante dell'Inter Marcus e al centrocampista della Juve Khephren c'è anche il papà Lilian, ex difensore bianconero che appena può va a vedere dal vivo le partite dei suoi figli. Ieri infatti si trovava al Maradona per la sfida scudetto Napoli-Inter, in cui tra i nerazzurri era in campo Marcus. Prima di entrare allo stadio si è trattenuto con alcuni tifosi azzurri e tra una foto e l'altra è nato un siparietto che ha coinvolto il suo passato da calciatore.