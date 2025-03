Dove vedere Juve-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno di Juve-Verona . La sfida tra bianconeri e gialloblù chiude la ventisettesima giornata di Serie A . Thiago Motta vuole cancellare la delusione per l'eliminazione dai quarti di finale di Coppa Italia , ai rigori, per mano dell' Empoli , centrando la quinta vittoria di fila in campionato che gli permetterebbe di portarsi a -6 dalla capolista Inter . Zanetti (squalificato, in panchina andrà Bertolini )cerca conferme e punti salvezza per dare continuità al successo casalingo sulla Fiorentina .

Juve-Verona, l'orario

Juve-Verona è in programma oggi, lunedì 3 marzo, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Verona in diretta tv

Juve-Verona sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su DAZN e Sky. È possibile scaricare e installare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Per quanto riguarda Sky il match sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

Dove vedere Juve-Verona in streaming

Juve-Verona sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.