Juve-Verona diretta Serie A: segui la partita di oggi

20:46

a

a

20:35

Giuntoli: "Siamo arrabbiati, ma quando cambi così tanto..."

Giuntoli a Sky Sport: "Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati, così come i nostri tifosi. Veniamo da una prestazione che non si poteva fare contro l'Empoli. Ora riprendiamo il cammino in campionato, veniamo da 4 vittorie e vogliamo dare continuità a quanto di buono stiamo facendo. Abbiamo fatto una presa di responsabilità da parte di tutti, i ragazzi sanno che prestazione hanno fatto. Dobbiamo riprendere la via giusta, quella delle vittorie, quella che in campionato i ragazzi hanno fatto spesso vedere per continuare a lottare per i nostri obiettivi. Onestamente quando cambi tanto dall'inizio dell'anno e fai una squadra così giovane ci stanno delle difficoltà, degli alti e bassi. Questo è stato condito da tanti infortuni, soprattutto i tre all'inizio dell'anno che hanno portato all'usura anche altri giocatori. Noi però siamo convinti che la strada sia giusta e che i ragazzi ci daranno soddisfazioni in futuro. Il punto su certe cose va fatto alla fine dell'anno. Mancano 12 partite importanti, tanti sono arrivati e hanno dimostrato il loro valore, alcuni non hanno fatto vedere quanto mostrato in passato ma siamo convinti che tutti dimostreranno il proprio valore per la Juventus".

20:20

Thuram: "Cerco sempre di migliorarmi"

Thuram a Dazn: "Quando vedo spazio, corro con la palla, queste sono le mie qualità. Me lo dice il mister. E cerco di migliorarmi sempre per essere completo".

20:15

Zanetti squalificato, in panchina c'è il vice Bertolini

L'allenatore del Verona non sarà in panchina per squalifica: al suo posto il suo vice Alberto Bertolini.

20:05

Dove vedere Juve-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto sulla sfida all'Allianz Stadium: info e canali per seguire la sfida in tempo reale: CLICCA QUI

20:00

La panchina del Verona

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Bradaric, Okou, Slotsager, Kastanos, Bernede, Ajayi, Cisse, Ghilardi.

19:55

La panchina della Juve: solo otto giocatori a disposizione di Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Koopmeiners, Vlahovic, Kalulu, Rouhi, Mbangula.

19:50

Verona, la formazione ufficiale

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Niasse, Duda, Tchatchoua; Livramento, Suslov; Sarr. Allenatore: Bertolini

19:45

Juventus, la formazione ufficiale

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

19:40

Thiago Motta non potrà contare su Conceiçao

La Juventus ha pubblicato un comunicato riguardo le condizioni del portoghese: "Francisco Conceiçao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale". L'ex Porto dovrebbe tornare dopo la sosta nazionali.

19:30

Juventus, la probabile formazione di Thiago Motta

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, McKennie, N. Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

19:20

A breve il calcio d'inizio di Juve-Verona: l'orario

Il calcio d'inizio della partita tra Juventus e Verona è in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium: i bianconeri hanno bisogno di una vittoria per dimenticare subito l'eliminazione dalla Coppa Italia

Allianz Stadium - Torino