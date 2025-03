Thiago Motta dopo Juve-Verona: "Ora sotto con l'Atalanta"

Non si ferma la rincorsa della Juve , contornata dalla durissima contestazione dei tifosi .eppura a -6 dal primo posto dell' Inter dopo il quinto successo consecutivo in campionato. I bianconeri si impongono per 2-0 sul Verona di Zanetti allo Stadium e sorapassano nuovamente la Lazio in classifica. Le parole di Thiago Motta nel post-partita,

"Testa all'Atalanta"

Il tecnico bianconero, finalmente sorridente, glissa sul discorso scudetto, preferendo proiettarsi già sul prossimo impegno: "Oggi mi concentro sulla partita, un'ottima prestazione e tre punti importanti. Ora avremo dei giorni per recuperare alcuni giocatori e preparare la prossima, una partita importante contro l'Atalanta che è un avversario forte, dovremo mettere energia e concentrazione. Sappiamo che sarà complicata, dovremo avere l'iniziativa e combattere perché loro sono forti tecnicamente e fisicamente. Poi pensiamo di partita in partita, l'importante è giocare bene a calcio. La prossima partita sarà diversa, immagino un'Atalanta aggressiva e noi dovremo mettere dinamismo ed energia per giocare per la vittoria".

Finalmente Koopmeiners

Quanto alla partita, Motta è molto soddisfatto dei suoi e contento in particolare per il redivivo Koopmeiners, autore del raddoppio e di una prestazione finalmente degna dei fasti di Bergamo: "Oggi molto bene, abbiamo creato tantissimo nel primo tempo dove però ci è mancato il gol. Segnare è importante perché così le partite cambiano e cambiano gli avversari che devono aprirsi. Poi dopo che abbiamo segnato la gara è stata più aperta: sono felice, i ragazzi hanno dimostrato carattere, voglia e di saper giocare bene a calcio. Koopmeiners un giocatore importante per noi che può occupare tanti ruoli perché ha qualità fisiche e tecniche. Riesce a interpretare bene il gioco, ora sta giocando più alto, sa quando cambiare posizione e quando entrare dentro il campo per mettere in difficoltà l'avversario. Lui è sempre lo stesso, generoso e solidale con i compagni. Sono contento, è un grande giocatore ed è un privilegio averlo dalla nostra parte".