Dove vedere Cagliari-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

In palio punti importanti per la salvezza all'Unipol Domus, dove il Cagliari di Davide Nicola ospita il Genoa di Patrick Vieira, in occasione dell'anticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A. Reduci dal ko di Bologna, i sardi devono vincere per allontanarsi da una zona retrocessione che dista attualmente solo tre lunghezze. I liguri, dal canto loro, navigano stabilmente a metà classifica, con 31 punti all'attivo. Per il Grifone, in stagione, 7 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte.