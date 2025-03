Quinto posto Champions, la situazione aggiornata: classifica ranking Uefa

Archiviate le gare d'andata degli ottavi di finale di Champions, Europa League e Conference, va aggiornandosi il ranking Uefa per Nazioni, utile per assegnare il quinto posto aggiuntivo per la prossima stagione alle prime due classificate. Dopo le vittorie in extremis di Roma e Lazio, rispettivamente contro Athletic Bilbao e Viktoria Plzen, l'Italia può dirsi ancora in corsa per il secondo posto, attualmente occupato dalla Spagna. In testa, invece, c'è sempre l'Inghilterra, con sei club su sette ancora in gioco.