Dove vedere Lecce-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Il Lecce ospita il Milan nella ventottesima giornata di Serie A: i salentini sono alla ricerca di una vittoria che manca dal 31 gennaio, oltre che di un gol tra le mure amiche: nel 2025 la squadra di Giampaolo non ha mai segnato in casa. Anche i rossoneri di Conceiçao hanno bisogno di rialzarsi visto le ultime tre sconfitte consecutive in campionato.