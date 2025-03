Dove vedere Verona-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

​La domenica della ventottesima giornata di Serie A si apre al Bentegodi. Il Verona di Zanetti, alla ricerca di punti preziosi in casa per mantenere distante la zona retrocessione, ospita il Bologna di Vincenzo Italiano, sesto in classifica, che però nelle ultime partite in trasferta ha visto un calo di risultati: due punti nelle ultime tre.