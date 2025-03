Napoli-Fiorentina diretta Serie A: segui la sfida tra Conte e Palladino

15:00

1' - Inizia Napoli-Fiorentina

Primo pallone alla Fiorentina, inizia la partita!

14:47

Conte: "La vittoria dell'Inter non ci cambia nulla"

Conte a Dazn: "La vittoria dell'Inter? Di base il risultato poteva sembrare scontato, ma come dico sempre le partite vanno sempre giocate, non ci sono partite facili in Italia. Per noi non cambia niente, dobbiamo proseguire per il nostro percorso".

14:36

Raspadori: "Conte uno stimolo, Lukaku un riferimento"

Raspadori a Dazn nel prepartita: "Vincere oggi conta tanto, sono cinque partite che non vinciamo, ripartiamo dall'ultima prestazione, i tifosi ci daranno una mano, noi siamo pronti. La posizione centrale mi aiuta, anche avere Lukaku come riferimento, stiamo cercando più intesa, speriamo di dimostrarlo e vincere. Conte per me è uno stimolo, ci tira fuori il meglio, prendiamo le sue parole come stimolo per dimostrare che meritiamo il posto e la sua fiducia".

14:23

Napoli, Lukaku punta la doppia cifra

Lukaku (9 gol in campionato) potrebbe andare in doppia cifra per la 12ª stagione nei big-5 campionati europei: dalla sua prima stagione a segno (con il West Bromwich nel 2012/13), solo Lewandowski (13) ci è riuscito in più campionati diversi.

14:07

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Conte.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.

13:45

Napoli-Fiorentina, il dato che riporta a Mazzarri: tutti i numeri

Napoli e Fiorentina hanno alternato una vittoria per parte nelle ultime 6 sfide in casa dei partenopei in Serie A, con successo per 3-1 dei viola l’8 ottobre 2023 in quella più recente. I toscani non ottengono due vittorie in trasferta di fila contro il Napoli in Serie A dal periodo tra il 1994 e il 1995 (con Claudio Ranieri alla guida dei viola).

Per la prima volta una squadra allenata da Antonio Conte è rimasta per cinque match consecutivi senza vincere nei maggiori cinque campionati europei: quattro pareggi e una sconfitta per il Napoli nelle ultime cinque gare in Serie A. L’ultimo successo in campionato risale infatti al 25 gennaio contro la Juventus.

Il Napoli ha pareggiato le ultime due gare al Maradona in campionato (contro Udinese e Inter, entrambe per 1-1): i partenopei non pareggiano almeno tre partite casalinghe di fila in Serie A dal periodo tra gennaio e febbraio 2010 con Walter Mazzarri alla guida (quattro in quel caso).

Stadio Maradona, Napoli