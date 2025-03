Spalletti da Fabio Fazio ricorda il fallo su Maradona: "Ci restò male, ho dovuto fare una cosa"

Luciano Spalletti è stato uno dei protagonisti dell'ultima puntata di Che tempo che fa. Il commissario della Nazionale, ospite da Fabio Fazio, ha ripercorso la propria carriera . A un certo punto, gli è stata mostrata un'immagine del suo passato da giocatore, nel quale in uno Spezia- Napoli del 1988 Spalletti, allora tra le fila dei liguri, è raffigurato fermare Maradona: " Non c'era modo di tenerlo" .

Spalletti ricorda il fallo su Maradona

Giocare contro Maradona. Un evento impossibile da dimenticare. Anche per Luciano Spalletti: "Ci ho giocato contro una volta, gli avevo sbrindellato la maglia perché non c’era modo di tenerlo". In particolare, il ct ricorda l'azione: "Avevamo fatto gol, lui c’era rimasto male e si è arrabbiato, andando fino in porta. Poi, dopo il fallo, ha tirato la punizione: gol dell'1-1".

Spalletti e le maglie di Maradona: "Vigila su di noi"

La figura di Maradona, per Spalletti, si sarebbe riproposta molti anni dopo in carriera, quando l'allenatore era alla guida proprio del Napoli, squadra che ha portato alla conquista dello Scudetto nel 2023. Spalletti scelse di dormire proprio nel centro sportivo di Castel Volturno, in una stanza costituita solo da una brandina e tappezzata di maglie di Maradona: "Perchè? Lui era sempre a vigiliare su di noi. Ci dava forza".