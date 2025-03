Volata scudetto: la situazione di Inter, Napoli e Atalanta a 10 giornate dalla fine

Dopo due campionati vinti facendo il vuoto dietro dall’Inter nel 2024 e dal Napoli nel 2023, e dopo il testa a testa del 2022 tra Milan e Inter, quest’anno la Serie A sta proponendo un thriller da registi diabolici. In vetta, a dieci giornate dalla fine del campionato, la situazione di classifica è la seguente: Inter 61 punti, Napoli 60 e Atalanta 58 . Tre squadre in tre passi, con scontro diretto tra Dea e Inter al Gewiss in programma domenica alle 20.45. Una prima serata da non perdere che Conte e i suoi non si perderanno certamente, già sicuri del loro risultato avendo giocato alle 12.30 con il Venezia in laguna, ma non della classifica: a cena potrebbe essere totalmente stravolta. Niente male, come inizio della volata finale: subito uno scontro scudetto per Gasp e Simone Inzaghi e poi una trappola per Conte. Che a certe storie è abituato, che sa come si fa e come si prepara uno sprint innanzitutto dal punto di vista mentale oltre che fisico e tecnico . Non è un caso che un secondo dopo la vittoria contro la Fiorentina abbia subito tirato in ballo le difficoltà della trasferta con il Venezia, penultimo e disperatamente a caccia di punti salvezza. Non è un caso che, riferendoci alle ultime cinque stagioni vissute dall’inizio alla fine, Conte sia l’allenatore con i migliori risultati nelle ultime dieci giornate del campionato. Sotto ogni punto di vista: più vittorie, meno sconfitte, più gol segnati e meno subiti, più punti e miglior media.

Scudetto, Conte il migliore negli sprint finali

Precisazione d’obbligo sui parametri temporali: Inzaghi e Gasperini hanno vissuto per intero i campionati dal 2019-2020 al 2023-2024, il primo con Lazio e Inter e il secondo con l’Atalanta, mentre il periodo di riferimento di Conte comincia nel 2013-2014 con la Juve, poi dopo la Nazionale salta all’esperienza con il Chelsea dal 2016 al 2018 e si conclude con il biennio interista 2019-2021. Dopo la parentesi milanese, infatti, è subentrato in corsa al Tottenham ed è andato via prima della fine, e la scorsa stagione per lui è stata sabbatica. Detto questo, non cambia la sostanza: nelle 50 partite disputate nel periodo, Conte ha messo insieme 35 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte e 112 punti (2,24 di media); Gasperini, invece, 28 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte e 93 punti (1,86); e Inzaghi per finire 29 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte e 95 punti (1,9). Le squadre di Conte prime anche per gol fatti e subiti: 102 segnati, 45 incassati; per Gasp sono stati 98 e 65; per Inzaghi 97 e 60. Oggi le cose stanno così: il Napoli vanta la miglior difesa del campionato (23 subiti), mentre Inter e Atalanta il miglior attacco (63 fatti). I poli opposti, filosofie, strutture.

Scudetto, tutte le variabili

Conte, tra l’altro, è anche l’uomo che nel periodo considerato ha messo insieme più titoli: due scudetti, uno con la Juventus nel 2014 e uno con l’Inter nel 2021, e poi la Premier con il Chelsea nel 2017. Inzaghi ha vinto uno scudetto, l’ultimo, nel 2023. Gasperini è a zero. E qui si apre un altro capitolo: Gasp è reduce dalla straordinaria conquista dell’Europa League 2024 e ora è all’apice di un percorso con la Dea cominciato nel 2016 e articolato lungo nove anni di grande calcio, rivoluzioni, continui cambiamenti in rosa e soprattutto programmazione. L’Atalanta, con tutto il rispetto dovuto alla proprietà, non ha gli stessi mezzi dell’Inter - di Conte e Inzaghi -, della Juve, del Chelsea e del Napoli. Così come non li aveva la Lazio di Inzaghi (ma era in linea con il Napoli). E così come oggi non può averli il Napoli di Conte rispetto all’Inter e in termini di profondità di rosa anche rispetto alla Dea. Anzi è l’unica squadra ad essere partita da zero, dopo una rifondazione e una stagione disastrosa, e anche l’unica ad essere uscita addirittura indebolita dal mercato di gennaio. Eppure, il calcio è bello perché imprevedibile: a dieci giornate dalla fine sono tutte accreditate alla stessa maniera, fermo restando differenze di calendario che magari favoriscono un po’ il Napoli, ma l’Atalanta che ha demolito la Juve è capace di tutto e l’Inter che ha ribaltato il Monza è progettata per vincere. Un campionato da tripla: i pronostici sono già saltati, parola agli uomini.