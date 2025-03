Roma-Cagliari, arbitra Piccinini. Colombo per Bologna-Lazio 

Ufficiali le designazioni da parte dell'Aia per la 29esima giornata di Serie A. Roma-Cagliari sarà arbitrata da Marco Piccinini. Quella di domenica sarà la nona partita della Roma in carrira arbitrata dal fischietto di Forlì. Non è mai uscito il pareggio in tutti i precedenti. L’ultimo match con i giallorossi in campo in questa stagione l’ha diretto in Coppa Italia, coinciso con l’eliminazione contro il Milan. Colombo della sezione di Como arbitrerà Bologna-Lazio, Mariani dirige il Napoli, mente Fiorentina-Juve è stata affidata a Fabbri.