Behrami confessa: "A Roma gioca un calciatore in cui mi rivedo"

Behrmai sul ruolo di opinionista tv: "Riuscire a mettere d'accordo tutti è difficile"

Behrami ha ripercorso la sua carriera fra club e nazionale, fino ad arrivare al presente. Fino alla scelta di intraprendere la carriera di opinionista: "All'inizio non pensavo fosse un ruolo così complesso. Certo, tu puoi preparare le partite, ma il giudizio che devi avere è molto rapido e in più bisogna considerare anche quello che ne deriva come le reazioni dei tifos. Riuscire a mettere d'accordo tutti è difficile. Ti accorgi che tutto quello che dici deve essere ragionato, deve essere coerente con le tue idee, ma anche con quello che vedi.Tante volte ci sono delle reazioni magari anche difficili da comprendere e inizialmente non te lo aspetti. Dopo, però, ti accorgi che invece vivi una realtà che ha una risonanza ancora maggiore perché la gente ascolta, si fa un'idea ed ha la passione del tifo. Quella non è una cosa negoziabile. Da questo punto di vista è un percorso dove sto imparando tantissimo e ancora ho da imparare. Mi affascina molto l'idea di crescere".