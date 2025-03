Ranking Uefa dopo i risultati di Roma, Lazio e Fiorentina: la classifica quinto posto Champions

Superati gli ottavi di finale delle competizioni europee, è tempo di tracciare una linea per Italia e Spagna , in corsa per il secondo posto del ranking Uefa , che garantirebbe un posto extra in campo internazionale nella stagione sportiva 2025/26, come accaduto in Serie A al termine dello scorso campionato. Dopo la qualificazione ai quarti di Champions dell'Inter , anche Lazio e Fiorentina avranno la possibilità di continuare il loro percorso, mentre la Roma è stata eliminata dall'Athletic Bilbao.

Ranking Uefa aggiornato: come cambia la classifica dopo i risultati di Roma, Lazio e Fiorentina

È stato un giovedì agrodolce per le squadre italiane, impegnate in Europa League e Conference. Dalla qualificazione centrata dalla Lazio di Marco Baroni, contro i cechi del Viktoria Plzen, alla cocente eliminazione della Roma di Ranieri, maturata a Bilbao contro l'Athletic di Valverde, fino al pass ottenuto dalla Fiorentina di Palladino, uscita vittoriosa dal doppio confronto con il Panathinaikos. Si aggrava la posizione dell'Italia nel ranking Uefa, con la terza casella che non può bastare per ottenere lo slot aggiuntivo in vista della prossima stagione. Spagna sempre più lontana, con 21.678 punti all'attivo e quattro squadre ancora in gioco, mentre l'Italia insegue a quota 19.937 e con una sola rappresentante in ogni competizione. L'Inghilterra, invece, è ormai certa del posto extra in Europa, potendo contare su un totale di 24.250 punti e cinque formazioni in corsa per i rispettivi obiettivi. Ad oggi, secondo la previsione tracciata da Football Rankings, l'Italia ha solo il 2% di possibilità di centrare il secondo posto del ranking. Servirebbe un miracolo, che non dipende esclusivamente da Inter, Lazio e Fiorentina.