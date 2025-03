Dove vedere Milan-Como in tv? Dazn o Sky, orario

La sfida delle 18:00 della 29esima giornata di Serie A vedrà contrapposto il Milan di Sergio Conceiçao e il Como di Cesc Fabregas . I rossoneri vogliono bissare il successo ottenuto contro il Lecce per rialzarsi in classifica, mentre i comaschi, chiamati a ottenere quanto prima la salvezza, vogliono tornare al successo dopo il pareggio contro il Venezia.

Milan-Como, l'orario

Milan-Como si disputerà oggi, sabato 15 marzo, alle ore 18:00 allo stadio "Giuseppe Meazza” di Milano San Siro.

Dove vedere Milan-Como in diretta tv

Milan-Como sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Milan-Como in streaming

Milan-Como sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.