Allegri in tribuna per Monza-Parma: il saluto con Galliani

La sua presenza, ovviamente, non è passata inosservata. A maggior ragione perché è stato inquadrato con Adriano Galliani con cui ha lavorato e vinto uno scudetto nel 2011 con il Milan. Un fermo immagine rilanciato dall'account X della Lega Serie A: Massimiliano Allegri è stato ospite d'eccezione all'U-Power Stadium dove è andata in archivio Monza-Parma (1-1), gara valida per la ventinovesima giornata di campionato.