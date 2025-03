Milan-Como 2-1: tabellino, statistiche e marcatori

Nel secondo poticipo del sabato di Serie A della 29ª giornata , il Milan supera in rimonta il Como per 2-1 e si rilancia nella zona coppe europee. I rossoneri vanno sotto nel primo tempo contro i lariani, ma trovano il modo di capovolgere il risultato, tornando finlmente a vincere tra le mura amiche.

Milan-Como, il tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez (1' st Jimenez); Bondo (1' st Fofana), Musah (7' st Joao Felix); Pulisic, Reijnders, Leao (33' st Loftus-Cheek); Gimenez (23' st Abraham). A disposizione: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Pavlovic, Terracciano, Sottil. Allenatore: Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf (1' st Dossena, 18' st Van der Brempt); Da Cunha (34' st Dele Alli), Caqueret (18' st Perrone); Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone (27' st Douvikas). A disposizione: Reina, Iovine, Gabrielloni, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Engelhardt, Vojvoda. Allenatore: Cesc Fabregas.

Arbitro: Marchetti di Roma

Marcatori: 33' pt Da Cunha (C), 53' st Pulisic (M), 75' st Reijnders (M)

Note: Ammoniti: 10' pt Bondo (M), 48' pt Musah (M), 68' st Perrone (C), 79' st Jimenez (M), 79' st Strefezza (C), 83' st Conceicao (M), 90' st Nico Paz (C)

Espulsi: 91' st Dele Alli (C), 93' st Fabregas (C). Recupero: 1T 1' - 2T 6'