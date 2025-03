Dove vedere Venezia-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

La domenica della ventinovesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra il Venezia di Eusebio Di Francesco e il Napoli di Antonio Conte. I veneti sono reduci da tre pareggi consecutivi (l'ultimo, in ordine cronologico, l'1-1 riacciuffato in extremis a Como) e hanno 6 punti di ritardo dalla zona salvezza; i campani, che nel turno precedente hanno battuto 2-1 la Fiorentina al Maradona, puntano al momentaneo sorpasso in vetta alla classifica a discapito dell'Inter, impegnata stasera a Bergamo contro l'Atalanta.