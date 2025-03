Dove vedere Atalanta-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta-Inter è la partita di cartello della ventinovesima giornata di Serie A. Sfida scudetto al Gewiss Stadium: gli uomini di Simone Inzaghi, capolista dopo la ventottesima giornata, hanno tre punti di vantaggio in classifica sull'undici allenato da Gian Piero Gasperini. La Dea è reduce dal travolgente successo per 4-0 all'Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta. I nerazzurri meneghini dalla palpitante rimonta per 3-2 a San Siro contro il fanalino di coda Monza.