Ancelotti fa scoppiare la bufera in Spagna per il calendario: in Serie A tre squadre hanno lo stesso problema del Real Madrid

Ancelotti fa scoppiare la bufera in Spagna per il calendario affollato nella Liga . Il tecnico del Real Madrid , dopo la vittoria in rimonta sul Villarreal grazie alla doppietta di Mbappé , non ha nascosto la sua irritazione per aver giocato a meno di 72 ore di distanza dal derby con l’Atletico vinto ai rigori agli ottavi di Champions League. Non solo, Ancelotti addirittura ha minacciato di non presentarsi con la squadra, se dovesse ricapitare un’altra volta.

In Italia anche Lazio, Roma e Fiorentina

Il problema denunciato da Ancelotti in Spagna, esiste anche in Italia. Infatti oggi giocano Lazio, Roma e Fiorentina: tutte le squadre impegnate giovedì in Europa League e Conference League, a meno di 72 ore dalla sfida europea. La squadra di Baroni, che ha giocato in trasferta nella Repubblica Ceca alle 18:45, scende oggi in campo alle 15 al Dall’Ara di Bologna. La Roma, in campo a Bilbao sempre alle 18:45, gioca all’Olimpico alle 16: la sfida è stata posticipata di un’ora per la concomitanza con la maratona. E infine la Fiorentina, che dopo aver giocato in casa alle 21 giovedì, oggi ospita la Juve alle 18. L’Inter, che ha giocato in Champions martedì 11, scende in campo più tardi, alle 20.45 contro l’Atalanta: solo in questo caso ci sono più di 72 ore di riposo.