Atalanta-Inter diretta, segui la sfida scudetto di Serie A

BERGAMO - È una sfida che sa di scudetto quella che andrà in scena stasera al Gewiss Stadium di Bergamo . Da una parte l'Atalanta di Gasperini che è in forma e fa paura, dall'altra l'Inter di Simone Inzaghi , semplicemente la squadra con l'organico più forte del campionato. Gli ospiti avranno la possibilità di sfruttare il pari del Napoli contro il Venezia per andare in fuga, i padroni di casa tentare il colpo che vorrebbe dire tre squadre appaiate in testa alla classifica di Serie A. Roba da fantascienza a nove giornate dai titoli di coda di un campionato mai così imprevedibile. Seguite la diretta della partita insieme a noi.

19:55

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All.: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, De Ketelaere, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Comi, Brescianini, Maldini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Cocchi, Taremi.

19:40

Il cammino di Atalanta e Inter nelle ultime nove giornate

Dopo il big match di stasera le due squadre saranno attese da un calendario con un indice di difficoltà piuttosto differente: l'Inter incontrerà l'Udinese in casa, poi volerà a Parma, dopodichè si troverà di fronte il Cagliari a San Siro, il Bologna al Dall'Ara, Roma e Verona in casa, Torino in trasferta, Lazio di nuovo a Milano e infine il Como di Fabregas in trasferta.

Per l'Atalanta invece subito una trasferta complicata contro la Fiorentina, poi doppio impegno casalingo con Lazio e Bologna, Milan in trasferta, Lecce in casa, Monza fuori, Roma a Bergamo, Genoa in Liguria e chiusura tra le mura amiche contro il Parma.

Prima del big match di stasera l'Inter è a 61 punti in vetta con il Napoli, Atalanta a 58. Qui la classifica completa di Serie A

Bergamo - Gewiss Stadium