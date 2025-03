Chi vince la Serie A 2024-25: Inter, Napoli o Atalanta? Il pronostico dell'algoritmo non lascia dubbi

Partenze sprint, rimonte, sorpassi e controsorpassi. Più che a un campionato di calcio, quest'anno la Serie A somiglia più a un Gran Premio di Formula 1 . Equilibrata e dal verdetto incerto come non mai, piena di ribaltoni, crolli imprevisi e risultati ancor più imprevedibili. Il Napoli ha avuto una partenza shock, con il 3-0 di Verona , ma poi si è preso la testa della classifica per la maggior parte del tempo, dalla sesta alla venticinquesima giornata senza quasi mai cedere il passo. L'Inter dal canto suo ha retto la botta e ha seguito in scia, pronta ad approfittare di un momento di appannamento degli azzurri di Conte . Ed eccola qui di nuovo al primo posto, in solitaria da due giornate a questa parte. L'outsider che (quasi) nessuno si aspettava è l'Atalanta , ormai senza coppe ma con una rosa profonda e una forma fisica ritrovata nonostante lo stop casalingo di ieri sera proprio contro gli uomini di Inzaghi . All'alba della trentesima di campionato e con ancora nove giornate al termine della stagione, chi sarà a spuntarla alla fine? La previsione dell'algoritmo non lascia spazio a dubbi.

Serie A, chi vince il campionato secondo l'intelligenza artificiale

Inter 64 punti, Napoli 61, Atalanta 58. Dopo 29 giornate di campionato, questa è la situazione attuale in Serie A. Senza togliere nulla alle altre pretendenti, sembrano ormai queste tre le squadre che si giocheranno lo scudetto di quest'anno. Secondo la previsione dell'intelligenza artificiale, sarebbe l'Inter la squadra più attrezzata per la volata finale: i nerazzurri avrebbero un vantaggio maggiore grazie non solo alla loro posizione in classifica ma anche e soprattutto alla solidità di una rosa costruita per lottare su più fronti."Triplete? Ci crediamo", ha detto capitan Lautaro dopo la vittoria del Gewiss Stadium facendo eco alle parole di Inzaghi della scorsa settimana. A meno di un calo significativo - a fronte degli importanti impegni di Champions (quarti contro il Bayern Monaco) e Coppa Italia (derby con il Milan) - sarebbero proprio loro i favoriti per mantenere il vantaggio nelle ultime 9 giornate. A seguire, sarebbe proprio il Napoli la principale rivale per l'Inter, soprattutto se gli azzurri riuscissero a capitalizzare un calendario almeno sulla carta più semplice: dopo la sosta, Conte riparte al Maradona contro il Milan per poi affrontare nell'ordine Bologna (vero giudice di questo campionato), Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa e Parma, per finire con la sfida casalinga contro il Cagliari. Non certo un percorso impossibile, a maggior ragione se si pensa che l'Inter è ancora in corsa su tre fronti e non ne vuole accantonare nessuno. D'altro canto, l'Atalanta sembra avere meno probabilità di spuntarla alla fine, almeno secondo Chat Gpt, ma potrebbe sempre approfittare di un possibile calo delle sfidanti. Gasperini e i suoi ormai però non sono più i soli artefici del loro destino: così come Conte, la Dea deve sperare in un passo falso di chi precede. Ma i giochi sono ancora molto lontani dalla loro conclusione, non resta che stare a vedere.