Il calendario di Inter, Napoli e Atalanta: la corsa scudetto in nove giornate

ROMA - La prova del nove per vedere chi vincerà lo sprint finale. Inter, Napoli e Atalanta, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, inizieranno la volata per lo scudetto. Nove giornate di campionato da giocare senza respiro, due mesi tiratissimi senza più pause. La squadra di Inzaghi, che difende il titolo conquistato l'anno scorso, parte favorita con tre punti di vantaggio su Conte e sei su Gaperini, ma gli impegni aggiuntivi nelle coppe (la doppia sfida di Coppa Italia con il Milan e soprattutto quella di Champions contro il Bayern Monaco) potrebbero incidere profondamente. Ecco, nello specifico, il calendario della Serie A, delle tre sfidanti: