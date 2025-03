Convocati Serie A squadra per squadra: dalla Roma al Napoli e alla Lazio, ecco di quanti giocatori faranno a meno

Quarta e ultima sosta della stagione per la Serie A, a cui le squadre del campionato si avvicinano non senza qualche defezione. Paulo Dybala, Nicola Zalewski e Denzel Dumfries hanno dovuto dire addio ai rispettivi impegni a causa di infortuni che li terranno lontani dal campo ancora per un po': l'argentino ha accusato una lesione tendinea dal recupero non semplice (leggi QUI il parere dell'esperto), l'ex Roma sta recuperando da un risentimento muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori da ormai quasi un mese, mentre l'olandese dell'Inter si è infortunato nel corso dell'ultima sfida contro l'Atalanta. Dal canto suo, Marcus Thuram ha dovuto lasciare il ritiro della Francia: una decisione presa di comune accordo con il ct Deschamps, dopo l'infortunio alla caviglia sinistra accusato durante la seconda sfida con la Fiorentina di febbraio. Niente da fare anche per Resch, che ha accusato un infortunio muscolare nell'ultimo match contro il Cagliari. Forfait a parte, sono ben 179 i giocatori che hanno raccolto la convocazione e sono pronti a partire. Il programma: Nations League, qualificazioni al Mondiale in programma nel 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico, amichevoli. Il Milan la più svuotata, con 15 calciatori con la valigia in mano, mentre via da Monza andranno "solo" in quattro. Vediamo la situazione squadra per squadra.