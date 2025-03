Serie A, arrivano il VARDict e distribuzione dell'audio dopo l'OFR: di cosa si tratta e come funzionano

Nella nota, diffusa in mattinata, si legge: "La Lega Serie A rende noto che, a partire dalla 30ª Giornata di Campionato, procederà ad integrare il segnale del VARDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo VAR) sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti di un'eventuale revisione del VAR in corso o di un controllo VAR di lunga durata.

Inoltre, solo in occasione delle semifinali e della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in seguito alla recente decisione assunta dall'IFAB durante il 139° Annual General Meeting, e in accordo con FIGC e AIA, la Lega Serie A darà il via alla fase di sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell'Arbitro all'interno degli stadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l'intervento del VAR per On-Field-Review (OFR).

Attraverso l'mplementazione di una specifica soluzione tecnologica, sviluppata dal partner Hawk-Eye, che si aggiunge all'attuale set-up della comunicazione arbitrale, in occasione dell'OFR i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell'Ufficiale di Gara".

De Siervo: "L'obiettivo è rendere i provvedimenti sempre più trasparenti e comprensibili a tutti"

L'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha spiegato:"La Lega Serie A vuole continuare ad investire in innovazione, introducendo tutte le nuove tecnologie che possano favorire lo spettacolo del nostro Campionato e supportare la terna arbitrale. Siamo stati, infatti, i primi al mondo ad introdurre il VAR, il SAOT e la GLT, abbiamo implementato il VAR Message per accelerare i processi decisionali e ora siamo pronti ad integrare il VARDict e a sperimentare la distribuzione del segnale audio dell'arbitro dentro gli stadi e in tv. Le comunicazioni circa le modalità con cui i Direttori di Gara assumeranno le decisioni dopo l'OFR hanno l'obiettivo di rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili per i calciatori, i dirigenti delle squadre e tutti gli stakeholders coinvolti, compreso il pubblico sugli spalti e i telespettatori".