Serie A, designazioni arbitrali trentesima giornata: Napoli-Milan a Sozza

Riparte il campionato, ufficiali le designazioni arbitrali per la gare valide per la trentesima giornata di Serie A. Mandata in archivio la sosta per le nazionali si torna in campo per la lotta scudetto, per un posto in Europa e per la salvezza. Napoli-Milan è stata affidata a Sozza di Seregno. Per la Roma, impegnata a Lecce, Manganiello della sezione di Pinerolo. Di seguito l'elenco completo delle designazioni.