Sapete quali sono i campionati più "cattivi" al mondo e dove si piazza la Serie A? Cosa dice lo studio

Il calcio è specchio e microcosmo della società. A confermare lo stretto legame tra lo sport e il luogo in cui viene praticato, l’ultimo report Cies su falli e cartellini a livello globale, che evidenzia una correlazione forte tra comportamento in campo, provvedimenti disciplinari e territorio. Secondo gli analisti dell’osservatorio svizzero, i paesi meno virtuosi e più sanzionati dagli arbitri sono quelli dell’area Conmebol: Cile e Colombia in testa con un cartellino ogni cinque falli circa, seguiti da Paraguay, Bolivia e Argentina. Spezza il dominio sudamericano l’Ucraina in terza posizione, anche se non vanno dimenticate le condizioni di guerra in cui si vive e gioca da ormai oltre tre anni a questa parte. Le meno sanzionate sono le due massime divisioni giapponesi (uno ogni dieci falli circa).