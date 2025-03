Lazio, l'attacco di Lotito: "In Italia società fallite vincono gli scudetti"

"In Serie A tante squadre senza requisiti"

Lotito non usa perifrasi per fotografare quella che a suo modo di vedere è l'attuale situazione: "Il calcio italiano non è più italiano, sono rimasti solo fondi che spendono, ma non hanno equilibrio economico finanziario, bisogna specificare a chi fanno riferimento i soldi, da chi arrivano. Tante squadre che adesso militano in Serie A non avrebbero i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come si fa ad eliminare squadre blasonate? Serve coraggio e non tutti ce l'hanno. Il paradosso è che ci sono società con debiti da 600-700 milioni tecnicamente fallite ma che vincono il campionato".