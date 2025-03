Dove vedere Juve-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Riparte il campionato dopo la sosta per le nazionali. Tante novità, soprattutto in casa Juventus. All'Allianz Stadium, infatti, andrà in scena la prima partita dell'era Tudor. I bianconeri sono chiamati alla vittoria, dopo le due sconfitte contro Atalanta e Fiorentina. L'avversario sarà il Genoa di Vieira, che nelle ultime cinque partite ha subito solamente una sconfitta.