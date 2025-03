Como-Empoli 1-1, emozioni al Sinigaglia: botta e risposta tra Douvikas e Kouamé

COMO-EMPOLI, TABELLINO E STATISTICHE

Gol annullato a Goldaniga, palo di Grassi

All'ingresso in campo il Como si presenta senza l'infortunato Dossena e gli squalificati Nico Paz e Dele Alli: si rivede Sergi Roberto a metà campo, mentre l'attacco è comandato dall'ex empolese Cutrone. I toscani ritrovano invece Vasquez in porta, dopo 5 gare consecutive per Silvestri, e Viti in difesa, mentre in panchina si rivede Solbakken, reduce da un lungo infortunio a una spalla. Tanti gli assenti per D'Aversa: sono ko Sazonov, Pellegri, Haas, Maleh, Zurkowski, Ismajli e Anjorin. Al 20' Goldaniga anticipa di testa Vasquez in uscita a pugni uniti, andando a segno: la difesa dell'Empoli però si muove con perfetto tempismo, mettendo in fuorigioco il numero 5 del Como. L'arbitro Mariani annulla senza esitazioni, poi confortato dal check del Var Fabbri. Al 34' è l'Empoli a farsi pericoloso: fuga sulla sinistra di Pezzella, cross e incornata acrobatica di Kouamé, con palla a lato di pochissimo. Al 39' Grassi fa tremare il Sinigaglia: il suo colpo di testa finisce sul palo, con Butez che sembra in leggero ritardo nel tuffo. Il primo tempo si chiude con un destro di Kouamé, bloccato da Butez.

Gol di Douvikas e Kouamé

La ripresa si apre con un'occasione sciupata da Goldaniga, che non inquadra la porta da pochi passi di testa al 49'. Risponde poco dopo l'Empoli con un improvviso contropiede: Kouamé supera anche il portiere Butez fuori dall'area di rigore, ma è sbilanciato e il suo rasoterra si spegne sul palo, con una beffarda traiettoria a uscire. Al 61' il match si sblocca grazie a Douvikas, entrato cinque minuti prima al posto di Cutrone: filtrante di Caqueret, palla rasoterra al centro di Vojvoda e tocco vincente in scivolata del greco, che batte Vasquez. Primo gol in Serie A per il 25enne numero 11 del Como, arrivato a febbraio dal Celta Vigo. Al 75' meritato pareggio dell'Empoli dopo i due pali, firmato da Kouamé: numero di Fazzini, palla a Pezzella e prefetto cross a spiovere per l'incornata dell'ivoriano, che festeggia il suo primo gol nella formazione di D'Aversa. All'89' lo stesso Kouamé ha l'occasione per la vittoria e la getta alle ortiche: il Como perde malamente palla sulla trequarti difensiva, l'ex attaccante della Fiorentina si ritrova a tu per tu con Butez, ma spara incredibilmente sopra la traversa. Al 92' il nuovo entrato Fazzini si fa espellere per un fallaccio sul lariano Ikoné. Il match si chiude sull'1-1, lasciando insoddisfatti, per motivi diversi, entrambi gli allenatori che infatti si beccano dopo il fischio finale. Il Como tornerà in campo sabato prossimo, in trasferta, contro il Monza. L'Empoli, atteso dall'importante sfida interna con il Cagliari tra 8 giorni, prima proverà a sognare nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, martedì prossimo al Castellani contro il Bologna.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA