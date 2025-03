Lecce-Roma diretta Serie A, segui la sfida di oggi live

La Roma dopo la sosta e senza Dybala riparte da Lecce , e va a caccia della settima vittoria consecutiva in campionato. Ranieri non vuole fermarsi sul più bello, anche perché bisogna rispondere al Bologna, che ha vinto 1-0 sul campo del Venezia ed è saldo al quarto posto in classifica. Tre punti al debutto anche per Tudor, che ha rilanciato la Juve battendo il Genoa 1-0 e alla prossima sfiderà i giallorossi all' Olimpico . Anche per questo la sfida al Via del Mare è decisiva, la prima di nove finali.

20:16

Ranieri nel prepartita: "I punti ora sono pesanti per tutti"

“I pericoli del Lecce? La voglia di vincere e l’aggressività che hanno - ha commentato Ranieri a Dazn nel prepartita - non farci ragionare. Le loro ripartenza sono micidiali. Noi dobbiamo calarci in questa realtà delle ultime nove partite di campionato. I punti ora sono importanti e pesanti per tutti, sia per chi lotta per la salvezza, sia per chi lotta per l’Europa. Soulé? Credo che abbia ampi margini di miglioramento, ma proprio nel calarsi in una grande realtà come Roma, è un fantasista ed è giusto lasciarlo libero in quegli ultimi 30 metri. Pellegrini? Non solo a lui, a tutti ho chiesto di dare il massimo in queste nove giornate, per non avere rimpianti, quest’estate quando saremo al mare”.

20:09

Roma in campo per il riscaldamento

La Roma è entrata in campo per il riscaldamento: l'erba del Via del Mare è tagliata bassissima e il campo è bagnato.

20:02

Scontri tra tifosi del Lecce e la polizia

Vigilia movimentata quella che ha caratterizzato l'incontro di calcio tra Lecce e Roma. I supporters romanisti, oltre un migliaio, giunti nel Salento con 50/60 pullmini e varie auto private, hanno raggiunto il parcheggio a loro riservato a ridosso del settore ospiti. I tifosi del Lecce hanno cercato il contatto con i romanisti, ma il massiccio schieramento di forze dell'ordine ha evitato il peggio. Scontri si sono registrati tra tifosi leccesi e poliziotti, con i supporters giallorossi che hanno cercato di forzare il blocco dei militari schierati. Al momento la situazione è sotto controllo, e si escludono contatti tra le due tifoserie.

19:41

Lecce-Roma, le formazioni ufficiali

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlson; Krstovic. Allenatore. Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angeliño; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

19:39

Settore ospiti sold out

Ci saranno più di mille tifosi romanisti per sostenere la squadra a Lecce, per la precisione 1075. Questa è la capienza attuale del settore ospiti al Via del Mare.

19:31

Ranieri punta su Soulé

Ranieri punta forte su Soulé, visto l'infortunio di Dybala che starà fuori fino al termine della stagione.

19:14

Roma, il dato sulle trasferte

La Roma ha vinto le ultime quattro trasferte di Serie A e solamente in cinque occasioni è arrivata ad almeno cinque successi esterni consecutivi nella competizione, tutte tra il 2006 e il 2017 – l’ultima delle quali tra febbraio e novembre 2017 (12 in quel caso).