Classifica Serie A aggiornata dopo Lecce-Roma, cosa cambia per la squadra di Ranieri

Dopo il pareggio tra Como ed Empoli e le vittorie di misura di Bologna e Juve, la Roma di Claudio Ranieri batte il Lecce di Marco Giampaolo allo stadio "Via del Mare", grazie ad un bellissimo gol di Artem Dovbyk nell'ultimo terzo di gara. 0-1 il risultato finale , con la formazione capitolina che prima si vede annullare il gol di Gianluca Mancini sugli sviluppi di una palla inattiva e poi trafigge Falcone con il centravanti ucraino, bravo a rientrare sul sinistro e a scaricare in porta una rete che consente ai giallorossi di proseguire la rincorsa all'Europa che conta. La Roma supera momentaneamente la Lazio in classifica , mentre il Lecce resta a +2 sulla zona retrocessione .

Serie A, la classifica aggiornata dopo Lecce-Roma

Messa alle spalle la prima sosta per le nazionali del 2025, vanno in archivio le quattro partite in programma in questo sabato di calcio, in attesa del big match tra Napoli e Milan, senza dimenticare Fiorentina-Atalanta e Inter-Udinese. Riflettori puntati anche sulla corsa salvezza, con il Cagliari di Nicola che ospita il Monza di Nesta nel lunch match di questo turno. Intanto, in chiave Europa, missione compiuta per Bologna, Juve e Roma. Ecco come è cambiata la classifica del massimo campionato italiano dopo le gare di oggi: SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA